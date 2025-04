Die Geschwister Anouk und Zoé Vergé-Dépré-Schwestern kommen beim Turnier in Brasilia nicht über den Achtelfinal hinaus. Die Schweizerinnen scheitern in drei Sätzen an einem US-Duo.

Bei zweiten gemeinsamen Turnier reichts bis in den Achtelfinal: Zoé (l.) und Anouk Vergé-Dépré. Foto: keystone-sda.ch

SDA Schweizerische Depeschenagentur

Am Elite16-Turnier in Brasilia ist für das Schwestern-Duo Anouk und Zoé Vergé-Dépré im Achtelfinal Schluss. Die Bernerinnen unterliegen den als Nummer 2 gesetzten Kristen Nuss/Taryn Brasher in drei Sätzen.

In einer engen Partie am Turnier der höchsten Kategorie in Brasiliens Hauptstadt verpassten die Vergé-Dépré-Schwestern bei ihrem erst zweiten gemeinsamen Turnier den Vorstoss in den Viertelfinal nur knapp. Sie unterlagen den Amerikanerinnen 21:18, 16:21, 13:15.

Die Schweizerinnen machten im ersten Satz einen Fehlstart (0:3) wett, mussten nach dem gewonnen Startsatz das Spieldiktat jedoch abgeben. Sie blieben zwar stets dran an Nuss/Brasher, konnten den Rückstand aber nicht mehr wettmachen.

Auch im Entscheidungssatz hatten die Vergé-Dépré-Schwestern ihre Chancen. Die Amerikanerinnen agierten aber abgebrüht und brachten ihre Führung über die Runde.