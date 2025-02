Anouk Vergé-Dépré muss den Saisonstart verschieben. Foto: imago/Beautiful Sports

SDA Schweizerische Depeschenagentur

Wie Swiss Volley mitteilt, erlitt Anouk Vergé-Dépré verletzt vergangene Woche im Training in Rio de Janeiro eine offene Zehenluxation. Das Malheur passierte beim Absprung und Einfädeln mit der Seitenlinie. Die notwendige Operation, um Kapsel und Bänder zu reparieren, hat die Olympia-Bronzemedaillengewinnerin von 2021 bereits in Brasilien vorgenommen.

Während Anouk in die Schweiz zurückkehrt, um dort mit der Reha zu starten, trainiert ihre jüngere Schwester wie geplant in Rio, bevor die beiden im März wieder gemeinsam in Trainingslagern sind. Statt wie vorgesehen im März in Mexiko, will das bestklassierte Schweizer Frauen-Duo nun Mitte April mit dem Elite16-Turnier in Saquarema, Brasilien, ihre Saison eröffnen.