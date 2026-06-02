Christoph Dieckmann arbeitet wieder für den Schweizer Volleyball-Verband: Der Deutsche kehrt als Trainer des Duos Hüberli/Brunner aus seinem Heimatland zurück.

Gian-Andri Baumgartner Redaktor Sport

Tanja Hüberli (33) und Nina Brunner (30) können wieder auf ihren langjährigen Trainer zählen: Wie Swiss Volley am Dienstagmorgen in einer Mitteilung schreibt, kehrt Christoph Dieckmann (50) per sofort zum Schweizer Volleyball-Verband zurück, wo er erneut das Olympiabronze-Duo von 2024 betreuen wird.

12 Jahre lang ist der Europameister von 2006 zuvor schon bei Swiss Volley tätig gewesen, davon acht als Trainer von Hüberli/Brunner. Unter seiner Ägide gab es für das Duo neben Olympiabronze auch zwei EM-Titel. Ende 2024 zog Dieckmann schliesslich weiter zum deutschen Volleyball-Verband DVV, wo er die Funktion als leitender Bundestrainer übernahm.

Diesen Posten verliess er Ende März nach eineinhalb Jahren aber freiwillig wieder – und machte so den Weg frei für eine Rückkehr in die Schweiz.