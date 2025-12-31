Schweizer NBA-Rookie glänzt im letzten Spiel des Jahres

Starker Auftritt von Yanic Niederhäuser. Auch dank der Leistung des Schweizer NBA-Rookies feiern die Clippers ihren fünften Sieg in Serie.

Keystone-SDA Die Schweizer Nachrichtenagentur

Yanic Konan Niederhäuser zeigt bei den Los Angeles Clippers eine starke Leistung. Beim 131:90-Erfolg gegen die Sacramento Kings zählt der Schweizer Rookie zu den Topskorern seines Teams.

Dem 22-jährigen Freiburger gelingen erstmals 16 Punkte in einem NBA-Spiel – damit übertrifft er seinen bisherigen Bestwert gleich um zehn Zähler. Zudem steuert Niederhäuser sechs Rebounds und zwei Assists bei. Hinter Kawhi Leonard und James Harden ist er damit der drittbeste Skorer der Clippers.

Auch die Einsatzzeit von 25:05 Minuten stellt einen persönlichen NBA-Bestwert dar. Niederhäuser profitiert dabei von der Abwesenheit des Stammcenters Ivica Zubac. Der Schweizer trifft sechs seiner acht Würfe aus dem Feld sowie vier von sechs Freiwürfen, verpasst jedoch seinen einzigen Dreipunkteversuch.

Damit beenden die Clippers das Jahr mit dem fünften Sieg in Folge, nachdem sie zuvor eine ebenso lange Niederlagenserie hatten hinnehmen müssen. Erster Gegner im Jahr 2026 sind die Utah Jazz.