Bei der dritten Durchführung des NBA-Cups setzen sich im Final die New York Knicks gegen die San Antonio Spurs durch.

Keystone-SDA Die Schweizer Nachrichtenagentur

Die New York Knicks gewinnen erstmals den NBA-Cup. Im Final setzen sie sich gegen die San Antonio Spurs um Victor Wembanyama mit 124:113 durch.

Bis zum Stand von 92:81 aus Sicht der Spurs schienen die Texaner die Partie unter Kontrolle zu haben, doch dann starteten die Knicks eine starke Aufholjagd.

Die NBA hat den Cup nun zum dritten Mal ausgetragen. Im ersten Jahr, als die Los Angeles Lakers triumphierten, hiess der Wettbewerb noch «In-Season Tournament». Als die Oklahoma City Thunder im vergangenen Jahr den Final gegen die Milwaukee Bucks verloren, trug der Wettbewerb bereits den Namen NBA-Cup. Die Liga wollte damit die Saisonphase vor Weihnachten mit zusätzlicher Spannung versehen. Mit Ausnahme des Finals zählen die Partien auch für die Bilanz der Hauptrunde.

Reizvoll ist der finanzielle Rahmen: Jeder Spieler der Knicks mit einem vollwertigen NBA-Vertrag erhält für den Sieg 530'933 US-Dollar.