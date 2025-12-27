Schweizer NBA-Rookie freut sich über Saisonpremiere

Zum Jahresende gibts bei den Los Angeles Clippers eine Premiere. Zum ersten Mal in dieser Saison gewinnt das Team des Schweizers Yanic Niederhäuser dreimal in Serie.

Keystone-SDA Die Schweizer Nachrichtenagentur

Die Los Angeles Clippers mit dem 22-jährigen Schweizer Rookie Yanic Niederhäuser gewinnen in Portland 119:103. Zum ersten Mal diese Saison gewinnen die Clippers drei Partien hintereinander.

Die Portland Trail Blazers (10.) belegen aktuell im Westen den letzten Platz in der Rangliste, von dem aus man sich noch Hoffnungen für die Playoffs machen darf. Die Clippers haben bislang drei Partien weniger gewonnen.

«Natürlich sieht das traurig aus», so James Harden, der Starspieler der Clippers, der mit 34 Punkten das Team in Portland zum Sieg führt. «Aber ich habe immer noch das Gefühl, dass wir viel besser sind, als die Tabelle das aussagt. Noch stehen über 50 Spiele aus. Aber wir müssen noch mehr kämpfen.»

Gekämpft haben die Clippers in Portland. Fünfmal liegen sie mit mindestens zwölf Punkten zurück. Aber sie realisieren in der zweiten Halbzeit die Wende.

Yanic Niederhäuser wird nach seiner Verletzungspause zum zweiten Mal in Folge wieder eingesetzt, spielt etwas mehr als 12 (der 48) Minuten und steuert zwar keine Punkte, aber immerhin zwei Rebounds bei.