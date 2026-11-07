Basketball-Drama um Kristaps Porzingis. Der NBA-Riese muss seine Karriere wegen einer neurologischen Erkrankung vorerst auf Eis legen. Bitter: Für sein neues Team, die Golden State Warriors, stand der Lette noch keine Sekunde im Einsatz.

Joël Hahn Redaktor Sport

Drama um Kristaps Porzingis (31): Der 2,18-Meter-Riese aus Lettland muss seine NBA-Karriere vorerst auf Eis legen. Er kapituliert vor seinen massiven gesundheitlichen Problemen.

Der traurige Grund: 2025 wurde beim Europäer das Posturale Tachykardiesyndrom (POTS) diagnostiziert, eine neurologische Erkrankung. «Es hat mich wie ein LKW erwischt», gestand er damals im Gespräch mit «The Athletic».

Nun zwingt ihn der Körper zur Reissleine. «Als ich meine Belastung gesteigert habe, hat mein Körper nicht wie erwartet reagiert», teilt Porzingis mit. Seine bittere Erkenntnis: «Ich muss meine Gesundheit priorisieren und vom Basketball Abstand nehmen.»

Millionen-Vertrag ruht

Besonders bitter: Erst im Sommer unterschrieb der NBA-Champion von 2024 (mit Boston) bei den Golden State Warriors einen 40-Millionen-Vertrag. Für die Kalifornier stand er in dieser Saison aber noch keine Sekunde auf dem Parkett und kassiert laut US-Medien aktuell auch keinen Lohn. Ob der einst so gefeierte Star jemals wieder auf dem Court zaubern wird? Völlig offen. Vorerst bleibt Porzingis gezwungenermassen ein Patient.