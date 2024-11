Kyshawn George und die Washington Wizards kassieren die fünfte Niederlage in Serie. Beim 92:107 in Houston bleibt die Franchise aus der Hauptstadt erneut chancenlos.

1/5 Kyshawn George kassiert die nächste Schweizer Niederlage. Foto: keystone-sda.ch

Auch im dritten Auswärtsspiel innerhalb von vier Tagen gibt es für die Wizards nichts zu holen. Daran kann auch der Schweizer Kyshawn George nichts ändern. Der 20-jährige Walliser kommt von der Bank und während knapp 25 Minuten zum Einsatz. Dabei gelingen ihm acht Punkte, zwei Rebounds und drei Assists.

Die Wizards bleiben in Texas und treffen am Mittwoch auf die San Antonio Spurs, ehe es in der Nacht auf Samstag zum Schweizer Duell mit Clint Capela und den Atlanta Hawks kommt.