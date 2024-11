Kyshawn George muss sich mit den Washington Wizards zum dritten Mal in Folge geschlagen geben. Foto: Brandon Dill

SDA Schweizerische Depeschenagentur

Die Atlanta Hawks yiehen trotz einer Aufholjagd in Detroit gegen die Pistons mit 121:122 den Kürzeren. In der ersten Halbzeit liegt das Team mit Capela zwischenzeitlich mit 24 Punkten Differenz zurück. In jener Phase deutet wenig auf die dramatische Schlussphase hin, in der Cade Cunningham achteinhalb Sekunden vor Spielende für die Entscheidung sorgt. Der Guard schafft mit 22 Punkten, 13 Vorlagen und 11 Rebounds zum dritten Mal hintereinander ein Triple-Double.

Vier Sekunden zuvor bringt Trae Young, mit 35 Punkten bester Skorer der Partie, die Hawks zum ersten Mal in dieser Partie in Führung. Capela hat in seiner persönlichen Bilanz 7 Punkte und 12 Rebounds stehen. Die Hawks weisen nun nach 10 Spielen wie die Pistons, in den letzten zwei Regular Seasons das Schlusslicht der Liga, 4 Siege und 6 Niederlagen aus.

Wizards chancenlos

Das Spiel in Memphis ist eine deutlich klarere Angelegenheit. Die ersatzgeschwächten Washington Wizards, bei denen unter anderen Forward Kyle Kuzma verletzungsbedingt ein weiteres Mal fehlt, blieben beim 104:128 trotz eines überzeugenden Auftritts von George chancenlos.

Der Walliser Rookie schafft mit 17 Punkten, mit denen er bereits erfolgreichster Werfer seines Teams ist, seinen bisher zweitbesten Wert in der NBA. Vier Tage zuvor sind ihm bei der 112:125-Niederlage gegen die Golden State Warriors 20 Punkte gelungen. Die Warriors beyiehen die dritte Niederlage in Folge. Auf Seiten der Memphis Grizzlies ist Jaren Jackson mit 39 Punkten überragend.