1/4 Der Schweizer Kyshawn George überzeugt in der NBA mit 20 Punkten. Foto: keystone-sda.ch

SDA Schweizerische Depeschenagentur

In seinem sechsten NBA-Spiel zeigt Kyshawn George seine bisher beste Leistung. Dennoch unterliegen seine Washington Wizards den Golden State Warriors 112:125.

George kommt in knapp 38 Minuten Einsatzzeit auf 20 Punkte, 6 Rebounds und 4 Assists. Dabei gelingen ihm gleich sechs Dreipunktewürfe. Der 20-jährige Westschweizer ist der erste Rookie, der in dieser NBA-Saison 20 Punkte in einem Spiel erzielt. Die starke Leistung von George wurde in der heimischen Arena allerdings nicht belohnt. Angeführt von einem in der zweiten Spielhälfte überragenden Stephen Curry kommen die Warriors zum sechsten Sieg im siebten Spiel.

Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Eine Niederlage gibt es auch für Clint Capela und die Atlanta Hawks. Gegen Titelverteidiger Boston Celtics bleibt das Team aus Georgia nach gutem Beginn letztlich chancenlos. Capela zeigt beim 93:123 eine bescheidene Leistung und muss sich mit zwei Punkten und fünf Rebounds begnügen.