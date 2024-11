Nächste hohe Niederlage für Schweizer NBA-Star George

Kyshawn George (20) aus Monthey verliert in der NBA mit den Washington Wizards erneut hoch. In Orlando setzt es mit 94:121 die bislang höchste Niederlage ab.

1/5 Nächste Niederlage für Kyshawn George und Co. Foto: keystone-sda.ch

SDA Schweizerische Depeschenagentur

Das junge Team der Wizards muss weiter Lehrgeld zahlen. Bei den Orlando Magic verliert Washington zum sechsten Mal in den ersten acht Saisonspielen. Und zum fünften Mal beträgt die Differenz 19 oder mehr Punkte. Mit 27 Punkten ist der Unterschied zu den Magic sogar so gross wie vorher noch nie in dieser Saison.

Die Leistung des Schweizers Kyshawn George im achten Saisonspiel fällt dabei durchzogen aus (15 Punkte). Die Wurfquote beträgt lediglich rund 50 Prozent – von der Freiwurflinie (1/2) wie aus dem Spiel heraus (5/9) und bei Würfen aus der Distanz (4/8). In der Nacht auf Dienstag bestreiten die Washington Wizards ein drittes Auswärtsspiel innerhalb von vier Tagen.