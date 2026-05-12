Grizzlies-Star Brandon Clarke verstirbt im Alter von 29

Der NBA-Star Brandon Clarke lebt nicht mehr. Das teilt sein Klub, die Memphis Grizzlies, mit. Die Todesursache ist unbekannt. Der Publikumsliebling engagierte sich privat für Bedürftige, geriet jedoch zuletzt mit dem Gesetz in Konflikt.

Andri Bäggli Redaktor Sport

Traurige Nachrichten aus der NBA: Wie die Memphis Grizzlies auf X schreiben, ist Forward Brandon Clarke im Alter von nur 29 Jahren verstorben. Die Todesursache ist bislang noch nicht bekannt. Seit dem Clarke von den Grizzlies 2019 an 21. Stelle gedraftet wurde, spielte er in Memphis. In einem Statement schreibt sein Klub: «Wir sind am Boden zerstört über den tragischen Verlust von Brandon Clarke. Brandon war ein hervorragender Teamkollege und ein noch besserer Mensch, dessen Einfluss auf den Verein und die gesamte Gemeinde von Memphis nicht vergessen wird. Wir sprechen seiner Familie und seinen Angehörigen in dieser schweren Zeit unser tiefstes Beileid aus.»

In dieser Saison war der Publikumsliebling aber von Verletzungen geplagt. Erst konnte er wegen einer Knieverletzung nicht mit tun, bevor er wegen einer Wadenverletzung im Dezember fehlte. Privat setzte er sich mit der «Brandon Clarke Foundation» für Familien in schwierigen Lebenslagen ein.

Allerdings sorgte er auch für negative Schlagzeilen. Im April 2026 wurde er im Bundesstaat Arkansas unter anderem wegen Drogenhandels, Besitz illegaler Substanzen und gefährlicher Fahrmanöver festgenommen. Nur einen Tag nach seiner Festnahme kam er gegen Kaution wieder frei.