Die Zukunft von Lebron James ist geklärt. Der NBA-Superstar schliesst sich den Philadelphia 76ers an und greift nach seinem fünften Titel.

Dominik Mani Redaktor Sport-Desk

«Ich dachte, meine Karriere sei zu Ende», schreibt Lebron James (41) am Freitag auf X. Doch er habe gemerkt, dass er noch nicht fertig sei mit Basketball, so der NBA-Superstar weiter. Und darum gehe er in seine 24. Saison in der besten Basketball-Liga der Welt. Seit Freitag ist auch klar, mit welchem Team er seinen fünften Meistertitel holen will.

Nachdem die Gerüchte um Lebrons Zukunft die Schlagzeilen beherrschten, berichtet nun am Freitag NBA-Insider Shams Charania, dass James bei den Philadelphia 76ers einen Zweijahresvertrag unterschrieben hat. Der NBA-Topscorer hat sich zusätzlich eine Option auf ein drittes Jahr gesichert. In den zwei Jahren verdient der 41-jährige acht Millionen Franken, Taschengeld für den Vermögensmilliardär.

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In seinem Statement macht der vierfache NBA-Champion auch seine Motivation deutlich. «Ich spiele nicht für Geld, ich spiele nicht für die Familie. Ich will mich messen und das Gefühl haben, eine Chance auf eine weitere Meisterschaft zu haben.»

Zum Abschluss schickt James noch Grüsse an die beiden Organisationen, die sich bis zuletzt Hoffnungen auf eine Lebron-Verpflichtung machten. «Miami, ich werde euch immer lieben und Cleveland wird immer meine Heimat sein». Sowohl für die Heat aus Miami als auch die Cavaliers ging James in seiner Karriere bereits auf Punktejagd.