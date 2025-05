Endstation Viertelfinals für die Cleveland Cavaliers. Sie scheiden in den Playoffs aus. Dafür können die Oklahoma City Thunder in ihrer Serie erstmals vorlegen.

Sieg in Viertelfinalspiel 5

Die Oklahoma City Thunder legen in ihrer Serie vor.

Die Oklahoma City Thunder liegen in der Viertelfinal-Serie der NBA-Playoffs gegen die Denver Nuggets zum ersten Mal vorne. Die Nummer 1 der Qualifikation gewinnt Spiel 5 zu Hause 112:105.

Die Thunder liegen in der ersten Phase der fünften Partie mit bis zu zehn Punkten Vorsprung voran, geraten dann aber in Rückstand, den sie erst in den letzten dreieinhalb Minuten wieder wettzumachen vermögen.

Bei den Thunder ist Guard Shai Gilgeous-Alexander mit 31 Punkten ein weiteres Mal der erfolgreichste Werfer. Den Nuggets nutzen am Ende selbst 44 Punkte von Center Nikola Jokic nichts. Das sechste Spiel findet in der Nacht auf Freitag in Denver statt.

Cleveland ausgeschieden

Für die Cleveland Cavaliers bedeuten die Viertelfinals Endstation. Das beste Team der Regular Season im Osten scheitert in der Serie gegen die Indiana Pacers 1:4.

Die Pacers stellen ihre zweite Halbfinal-Qualifikation in Folge mit einem 114:105 sicher. Die Equipe aus Indianapolis bringt damit das Kunststück fertig, auch die dritte Auswärts-Partie dieses Viertelfinals für sich zu entscheiden.

Den vierten Sieg erringen die Pacers dank einer Aufholjagd. In der ersten Spielhälfte liegen sie zwischenzeitlich mit bis zu 19 Punkten im Rückstand, übernehmen danach aber mit Fortdauer immer mehr die Kontrolle über die Partie.

Im Halbfinal treffen die Pacers entweder auf die New York Knicks oder den amtierenden Meister Boston Celtics. Die Knicks führen in der Serie 3:1.