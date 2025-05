Quali-Sieger Oklahoma gerät erneut in Rücklage

Die Denver Nuggets setzen sich erneut gegen Oklahoma durch. Foto: keystone-sda.ch

Oklahoma City Thunder, das erfolgreichste Team in der Qualifikation der NBA, gerät in den Playoff-Viertelfinals gegen die Denver Nuggets erneut in Rückstand. Nach einer 104:113-Niederlage nach Verlängerung liegen die Thunders in der Serie 1:2 zurück.

Die beiden Anwärter auf den MVP-Titel der Saison, Nikola Jokic und Shai Gilgeous-Alexander, leiden in diesem Spiel. Der Aufbauspieler von Denver erzielt zwar 20 Punkte und 16 Rebounds, verfehlt aber seine zehn Dreipunkte-Würfe. Der Point Guard von Oklahoma City kommt auf 18 Punkte, 13 Rebounds und 7 Assists, hat aber eine schlechte Wurfquote von 7 zu 22.

Im Osten meldet sich Cleveland zurück. Die favorisierten Cavaliers gewinnen gegen die Indiana Pacers 126:104 und verkürzen in der Serie auf 1:2 Siege.