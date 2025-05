Die Oklahoma City Thunder schlagen die Denver Nuggets mit einer Rekordleistung in den NBA-Playoffs. Das Team erzielt 87 Punkte in der ersten Halbzeit und gewinnt mit 149:106.

1/4 Die Denver Nuggets mit Nikola Jokic (l.) verlieren Spiel 2 gegen die Oklahoma City Thunder deutlich. Foto: keystone-sda.ch

Oklahoma City Thunder, das erfolgreichste Team in der Qualifikation der NBA, reagiert in den Playoff-Viertelfinals gegen die Denver Nuggets. Nach der Niederlage in Spiel 1 zaubert Oklahoma City ein Rekordspiel aufs Parkett.

Oklahoma City Thunder setzt sich im zweiten Heimspiel mit 149:106 durch. Der Favorit erspielt sich dabei bis zu 48 Punkte Vorsprung. Mit 87 Punkten schon in der ersten Halbzeit stellen die Oklahoma City Thunder einen Playoff-Rekord auf. Shai Gilgeous-Alexander erzielt die meisten Punkte (34).

Die Denver Nuggets um Nikola Jokic verlieren schon im ersten Viertel jeglichen Zugriff aufs Spiel und liegen nach bloss zwölf Minuten 21:45 hinten.

Im Osten sieht es für Titelhalter Boston Celtics nicht gut aus. Boston gerät gegen die New York Knicks nach zwei Heimniederlagen mit 0:2 in Rückstand. Das Team aus New York setzt sich wie in Spiel 1 nach einem 20-Punkte-Rückstand noch durch, diesmal mit 91:90. Erst 119 Sekunden vor Schluss gehen die Knickerbockers nach einem Lauf von 19:2 Punkten erstmals in der Partie in Führung.