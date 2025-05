Titelverteidiger steht mit dem Rücken zur Wand

Nächste Niederlage für die Boston Celtics. Eine weitere können sei sich gegen die New York Knicks nicht erlauben. Sonst geht es für den Titelverteidiger in die Ferien.

Die Boston Celtics dürfen sich keine weitere Niederlage erlauben. Foto: keystone-sda.ch

Keystone-SDA Die Schweizer Nachrichtenagentur

Die Boston Celtics stehen in den NBA-Playoffs vor dem Ausscheiden. Zwar führt der Titelverteidiger bei den New York Knicks zwischenzeitlich mit 14 Punkten, am Ende setzt es aber mit 113:121 im vierten Viertelfinalspiel die dritte Niederlage ab.

Die nächste Partie findet in der Nacht auf Donnerstag in Boston statt. Ob Jayson Tatum dann für die Celtics auflaufen kann, ist fraglich. Der Star des Teams wird im Schussviertel mit dem Rollstuhl in die Kabine gefahren. Zuvor sind ihm 42 Punkte gelungen. Jalen Brunson kommt für die Knicks auf 39 Zähler.

Auch die Golden State Warriors, die ohne den verletzten Stephen Curry antreten müssen, liegen mit 1:3 Siegen zurück. Sie verlieren mit 110:117 zum dritten Mal in Folge in der Serie gegen die Minnesota Timberwolves, zum zweiten Mal zu Hause. Julius Randle (31) und Anthony Edwards (30) steuern zusammen 61 Punkte zum Sieg der Gäste bei.