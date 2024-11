Erneute Wizards-Niederlage bei Wembanyama-Show

Die Washington Wizards kommen weiter nicht auf Touren. Gegen San Antonio setzt es die sechste Niederlage in Serie ab.

Sechste Pleite in Serie

1/2 Kyshawn George (r.) und Washington haben einmal mehr das Nachsehen. Foto: keystone-sda.ch

SDA Schweizerische Depeschenagentur

Die Washington Wizards müssen sich in der NBA zum sechsten Mal in Folge geschlagen geben. Das Team mit Kyshawn George verliert gegen San Antonio mit dem überragenden Victor Wembanyama 130:139.

Wembanyama sorgt vor Heimpublikum für die grosse Show. Mit 50 Punkten überragt der 2,24 Meter lange Franzose auch sportlich alle – und stellt damit in seiner zweiten NBA-Saison eine persönliche Bestmarke auf. Im Alter von 20 Jahren und 314 Tagen ist Wembanyama der viertjüngste Spieler, der in der weltbesten Liga diesen Wert erreicht. Im März hat er gegen die New York Knicks 40 Punkte geschafft.

Die Wizards vermögen im ersten Viertel einen ersten grossen Rückstand noch wettzumachen. Kurz vor Halbzeit und zu Beginn des dritten Abschnitts liegen sie mit knappem Abstand sogar vorne. Doch dann ziehen die Spurs, deren Coach Antonio Popovich seit Anfang Monat wegen eines leichten Schlaganfalls aussetzen muss, erneut davon und schaffen sich zwischenzeitlich eine Differenz von 21 Punkten. George bringt es auf zwölf Punkte und drei Rebounds.

In der saisonalen Bilanz der Wizards stehen nach zehn Partien acht Niederlagen. Die zwei Siege hatte das Team aus der Hauptstadt Ende Oktober innert drei Tagen gegen die Atlanta Hawks mit Clint Capela errungen.