Darum gehts
- Bam Adebayo erzielt 83 Punkte beim 150:129-Sieg der Miami Heat
- Er bricht Kobe Bryants Rekord von 81 Punkten aus dem Jahr 2006
- Adebayo verwandelt 36 von 43 Freiwürfen und setzt neuen Liga-Rekord
In der Nacht auf Mittwoch hat sich in der nordamerikanischen Basketball-Liga NBA Historisches zugetragen. Edrice Femi, genannt Bam, Adebayo (28) hat in einem Spiel 83 Punkte erzielt. Beim 150:129-Heimsieg seiner Miami Heat gegen die Washington Wizards bricht «Bam» eine Marke, die 20 Jahre lang als unantastbar galt. Im Januar 2006 gelingt es Kobe Bryant (1978–2020) 81 Punkte in einer Partie zu verzeichnen. Adebayo übertrifft nun diesen Wert und reiht sich dabei hinter einer weiteren Basketball-Legende ein. Wilt Chamberlain (1936–1999) hält den NBA-Rekord mit 100 Zählern in einer Partie – aufgestellt im Jahr 1962.
Adebayo stellt in seiner magischen Nacht gleich mehrere Rekorde auf. Bereits am Ende des dritten Viertels hat «Bam» 62 Punkte verzeichnet. Das hat in der Vereinsgeschichte der Miami Heat bisher noch nie jemand geschafft. Lebron James (41) hielt die Bestmarke mit 61 Zählern. Auch die Anzahl verwandelter Freiwürfe ist ein neuer Liga-Rekord. Im Schnitt bekam Adebayo während der laufenden Saison 4,8 Versuche pro Spiel. In der Nacht auf Mittwoch sind es ganze 43. Davon hat der US-Amerikaner 36 versenkt. «Es ist ein besonderer Moment», sagt Adebayo nach dem Spiel und betont, «Es sind Wilt, ich und dann Kobe, was verrückt klingt.» In seiner Rekord-Nacht kommt «Bam» auf insgesamt 43 Würfe aus dem Spiel heraus – 22 von der 3-Punkte-Linie. Dabei versenkt er den Ball 20 Mal.