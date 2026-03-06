Keystone-SDA Die Schweizer Nachrichtenagentur

Der Freiburger Rookie Yanic Konan Niederhäuser muss seine erste Saison in der NBA vorzeitig beenden. Der 22-jährige Center der Los Angeles Clippers muss sich laut Medienberichten nach einer Verletzung am rechten Fuss einer Operation unterziehen.

Niederhäuser hat sich die Verletzung am Mittwoch im Heimspiel gegen die Indiana Pacers zugezogen, als er versuchte, einen Wurf eines Gegners zu blocken. Nach der Aktion griff er sich sofort an den Knöchel und konnte das Spielfeld nur mit Hilfe verlassen. Er wird nach einer Operation erst in der nächsten Saison aufs Parkett zurückkehren.