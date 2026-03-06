LeBron James stellt nächsten Rekord auf

Mit 41 Jahren ist LeBron James weiter nicht zu stoppen. Nun hat er sich einen nächsten Rekord geschnappt.

Keystone-SDA Die Schweizer Nachrichtenagentur

Die Karriere von Basketball-Superstar LeBron James ist um einen Rekord reicher. Der 41-Jährige ist in der NBA nun auch der Spieler mit den meisten getroffenen Körben aus dem Spiel heraus.

James steht nach der 113:120-Niederlage der Los Angeles Lakers bei den Denver Nuggets nun bei 15'842 verwandelten Versuchen, womit er den bisherigen Rekordhalter Kareem Abdul-Jabbar (15'837) übertraf.

James hält zudem weitere Bestmarken, etwa für die meisten Punkte, Playoff-Spiele oder Spielminuten. Erst vor wenigen Wochen wurde er zum ältesten NBA-Spieler, dem ein Triple-Double – in drei Kategorien zweistellige Werte – gelang.