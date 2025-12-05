DE
Nächster Tiefpunkt
Höchste Saisonniederlage für Kyshawn George und die Wizards

Kyshawn George und die Washington Wizards müssen in der NBA einen weiteren Rückschlag hinnehmen. Gegen die Boston Celtics setzt es die Höchste Saisonniederlage ab.
Kyshawn George (l.) kassiert mit seinen Wizards eine deutliche Niederlage.
Foto: Anadolu via Getty Images
Die Washington Wizards sind in der NBA am nächsten Tiefpunkt angelangt. Das Team mit Kyshawn George bezieht mit dem 101:146 gegen die Boston Celtics die höchste Saisonniederlage.

Die Abfuhr im heimischen Stadion ist für die Wizards auch ein bitteres Jubiläum. Die Mannschaft aus der Hauptstadt verliert gegen die Celtics saisonübergreifend zum zehnten Mal hintereinander. In der laufenden Meisterschaft beziehen die Wizards im 21. Spiel die 18. Niederlage. Schlechter stehen derzeit einzig die New Orleans Pelicans da.

Im Spiel in der Nacht auf Freitag liegen die Wizards nie in Führung, vermögen das Spiel bis zur Halbzeit aber immerhin ausgeglichen zu gestalten. Nach zwei Vierteln liegen sie lediglich 59:66 zurück. Der Walliser George hat in seiner Bilanz 15 Punkte und 3 Rebounds stehen.

