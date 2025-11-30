Das Schweizer Basketball-Nationalteam verliert auch das zweite Spiel im Rahmen der WM-Qualifikation. Mit 60:85 müssen sie sich zuhause in Freiburg der Türkei geschlagen geben.

Darum gehts Schweizer Basketballer unterliegen Türkei deutlich in WM-Qualifikation

Selim Fofana zeigt mit 17 Punkten gute Leistung für die Schweiz

Nächstes Spiel gegen Bosnien-Herzegowina Ende Februar entscheidend für WM-Träume Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden Mehr anzeigen

Keystone-SDA Die Schweizer Nachrichtenagentur

Am zweiten Spieltag der ersten Qualifikationsrunde für die WM 2027 waren die Schweizer Basketballer von Beginn an unterlegen. Sie verpassten es gegen die Türkei an die gute Leistung von vor drei Tagen anzuknüpfen, als sie sich Serbien nur knapp mit 86:90 beugen mussten und zur Pause sogar in Führung gelegen waren.

Zuhause in Freiburg zeichnete sich gegen die EM-Zweiten ein anderes Bild ab. Nach zwei Vierteln lagen die Schweizer bereits mit 25:41 zurück. Der Schweizer Selim Fofana (30) zeigte sich mit 17 Punkten zwar in guter Form, dennoch wahrten die Türken stets einen mehr als komfortablen Vorsprung, bauten diesen bis zum Spielende sogar um fast zehn Punkte aus.

Das nächste Spiel ist entscheidend

Der nächste Spieltag, an dem die Schweizer auf Bosnien-Herzegowina treffen werden, findet erst im neuen Jahr, Ende Februar, statt. Dann dürfte auch der Entscheid fallen, ob die Schweiz weiter von der WM 2027 träumen darf.