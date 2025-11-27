Voller Einsatz: Clint Capela kämpft im Fallen um den Ball. Das lohnt sich: Seine Rockets feiern einen Auswärtssieg in Kalifornien.
Den Houston Rockets mit Clint Capela gelingt in der Nacht auf Donnerstag in der NBA ein 104:100-Auswärtssieg über die Golden State Warriors.
Obwohl der Romand nicht in der Startformation steht, prägt er die Partie in seinen 18 Minuten Spielzeit wesentlich. Er holt zwölf Rebounds und erzielt sechs Punkte. Mit einer Plus-16-Bilanz verbucht er den zweithöchsten Wert im Team.