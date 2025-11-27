Gelungener Auftritt für Clint Capela: Der Genfer in Diensten der Houston Rockets steht beim Sieg seines Teams gegen die Golden State Warriors lange im Einsatz – mit guter Bilanz.

Voller Einsatz: Clint Capela kämpft im Fallen um den Ball. Das lohnt sich: Seine Rockets feiern einen Auswärtssieg in Kalifornien. Foto: AP

Keystone-SDA Die Schweizer Nachrichtenagentur

Den Houston Rockets mit Clint Capela gelingt in der Nacht auf Donnerstag in der NBA ein 104:100-Auswärtssieg über die Golden State Warriors.

Obwohl der Romand nicht in der Startformation steht, prägt er die Partie in seinen 18 Minuten Spielzeit wesentlich. Er holt zwölf Rebounds und erzielt sechs Punkte. Mit einer Plus-16-Bilanz verbucht er den zweithöchsten Wert im Team.