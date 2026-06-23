Giannis Antetokounmpo verlässt die Milwaukee Bucks nach 13 Jahren! Der Superstar wird kurz vor dem NBA-Draft 2026 im Rahmen eines Blockbuster-Trades zu den Miami Heat transferiert.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Giannis Antetokounmpo wechselt von den Milwaukee Bucks zu den Miami Heat

Bucks erhalten Tyler Herro, Picks bis 2033 und weitere Spieler

Milwaukee beendete 2026 mit Platz 11 und einer Bilanz von 32-50

Marco Mäder Leiter Sport-Desk

Giannis Antetokounmpo (31) verlässt die Milwaukee Bucks: Die Bucks haben sich entschieden, ihre 13-jährige Zusammenarbeit mit dem zweifachen MVP zu beenden. Der Superstar wechselt zu den Miami Heat, wie unter anderem die «New York Times» berichtet. Die Nachricht kommt kurz vor dem NBA-Draft 2026 und markiert das Ende einer Ära, die Milwaukee nicht nur den ersten NBA-Titel seit 50 Jahren einbrachte, sondern auch den griechischen Nationalspieler zur Franchise-Ikone machte.

Im Gegenzug für Antetokounmpo erhalten die Bucks ein umfangreiches Paket: Tyler Herro, Kel’el Ware, Jaime Jaquez Jr., Kasparas Jakucionis, drei Erstrunden-Picks (Nr. 13 im Draft 2026 sowie Picks für 2031 und 2033), einen Pick-Tausch 2030 und einen Zweitrunden-Pick 2033. Zudem wechselt Bobby Portis nach Miami. Bis zum 6. Juli kann sich der Deal noch ändern, da die Bucks Herro laut internen Quellen möglicherweise doch weiterverkaufen könnten.

Eine Ära endet

In der vergangenen Saison hatte Antetokounmpo mit Verletzungen zu kämpfen und kam nur auf 36 Einsätze. Er verpasste die Wahl ins All-NBA-Team – ein herber Rückschlag nach sieben Jahren in Folge als First-Team-Spieler. Die Bucks landeten am Ende der Saison mit einer Bilanz von 32-50 auf dem elften Platz in der Eastern Conference.

Während Miami die Verpflichtung des Griechen lautstark forderte, blieb die Konkurrenz wie Boston im Verborgenen. Heat-Präsident Pat Riley hatte jedoch seit Monaten keinen Zweifel daran gelassen, dass er einen weiteren Star für sein Team verpflichten will. «Wir sind nicht gut genug, und wir sind nicht glücklich darüber», sagte er im April gegenüber der «New York Times». Nun hat er seinen Wunschspieler bekommen: Antetokounmpo, der 50 Punkte im entscheidenden Spiel des NBA-Finals 2021 erzielte, wird in Miami einen neuen Anlauf auf den Titel nehmen.

Für Milwaukee endet damit eine Ära. Antetokounmpo, der 2013 als 15. Pick gedraftet wurde, ist der unangefochtene Rekordhalter in fast jeder wichtigen Kategorie der Vereinsgeschichte.