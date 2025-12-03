Kyshawn George mit viel Spielzeit bei Wizards-Pleite

Für Kyshawn Georges Washington Wizards läuft es weiterhin schlecht. Nach dem 102:121 gegen die Philadelphia 76ers bleibt man auf dem letzten Platz der Eastern Conference der NBA.

Nur einen Tag nachdem die Washington Wizards in der NBA knapp gegen die Milwaukee Bucks gewonnen haben, muss das Team von Kyshawn George wieder eine Niederlage hinnehmen. Gegen die Philadelphia 76ers verliert das Team mit 102:121.

George steht erneut in der Startaufstellung und erhält mit 33 Minuten die längste Einsatzzeit im Team der Wizards. Es gelangen ihm acht Rebounds und elf Punkte.

Besonders im zweiten und dritten Viertel gelingt es den 76ers jedoch, davonzuziehen. Mit einem Vorsprung von 24 Punkten gehen sie ins letzte Viertel und geben diesen auch nicht mehr her.

Für die Wizards ist es die 17. Niederlage in der laufenden Saison, nur dreimal konnte das Team in der NBA bisher gewinnen.