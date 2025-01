Kyshawn Georges Wizards gegen den NBA-Zweiten chancenlos

Washington Wizards mit Forward Kyshawn George (rechts) war gegen die Oklahoma City Thunder ohne Chance. Foto: Jess Rapfogel

SDA Schweizerische Depeschenagentur

Die Washington Wizards sind in der NBA ein weiteres Mal chancenlos. Mit dem 95:136 gegen die Oklahoma City Thunder bezieht das Team aus der Hauptstadt die höchste Niederlage in der laufenden Saison.

Das klare Verdikt hat befürchtet werden müssen, zumal praktisch zwei Welten aufeinandertrafen – das Schlusslicht der Liga gegen die klare Nummer 1 im Westen und Nummer 2 im bisherigen Saisonverlauf. Die Thunder haben seit der Niederlage im Final des NBA-Cups, die sie Mitte Dezember in Las Vegas gegen die Milwaukee Bucks hinnehmen mussten, von den letzten nunmehr dreizehn Partien nur eine verloren. Die Wizards ihrerseits brachten bisher erst sechs Siege zustande.

Derart deutlich haben die Thunder in dieser Regular Season noch nie gewonnen, die Wizards hatten das 101:137 vor fünfeinhalb Wochen gegen die Dallas Mavericks als bisher deutlichste Abfuhr in ihrer Bilanz dieser Meisterschaft stehen. Bei der bereits wieder sechsten Niederlage der Wizards in Folge gelingen dem Walliser Forward Kyshawn George (21) acht Punkte und zwei Rebounds.