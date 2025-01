Capela erlebt mit den Hawks einen komplizierten Abend

Das Gastspiel in Los Angeles verläuft für Clint Capela und die Atlanta Hawks nicht wunschgemäss. Sie verlieren zweimal innert 24 Stunden.

Zweite Pleite in 24 Stunden

1/2 Die Atlanta Hawks müssen gegen die Los Angeles Clippers untendurch. Foto: keystone-sda.ch

SDA Schweizerische Depeschenagentur

Die Atlanta Hawks verlieren in der NBA ihr zweites Gastspiel in Los Angeles innert 24 Stunden. In der Nacht auf Sonntag setzt es für das Team mit dem Genfer Center Clint Capela bei den Clippers eine 105:131-Niederlage.

Zuvor haben die Hawks bei den Lakers 102:119 verloren. Die Niederlage gegen die Clippers ist die dritte in Folge.

Clint Capela erlebt einen komplizierten Abend. Mit sechs Punkten und sieben Rebounds bleibt er blass. Zudem leistet er sich vier Ballverluste.

Für Atlanta geht es mit zwei Auswärtsspielen weiter. In der Nacht auf Donnerstag gastieren die Hawks in Utah, zwei Tage später geht es in Phoenix um Punkte.