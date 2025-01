71:125! So deutlich haben die Toronto Raptors in der NBA noch nie verloren. Es ist die elfte Niederlage in Serie

Zum Verzweifeln: Torontos Coach Darko Rajakovic muss hilflos mit ansehen, wie sein Team zum elften Mal in Folge untergeht. Foto: Frank Gunn

SDA Schweizerische Depeschenagentur

Für die Toronto Raptors gibt es in der NBA auch zu Silvester nichts zu feiern. Die Kanadier schlittern bei den Boston Celtics vielmehr in ein Debakel wie nie zuvor. Das 71:125 war die höchste Niederlage ihrer knapp 30-jährigen Geschichte in der besten Basketball-Liga.

Toronto wurde vom Titelverteidiger vor allem nach der Pause förmlich überrollt. Allein das dritte Viertel ging mit 45:18 an die Celtics, die in Jayson Tatum mit 23 Punkten ihren besten Werfer hatten. Die Raptors sind nach ihrer elften Niederlage in Folge bereits am Neujahrstag wieder im Einsatz. Sie empfangen zum zweiten Mal binnen knapp zwei Wochen die Brooklyn Nets.