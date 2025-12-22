Zum zweiten Mal innert drei Tagen müssen sich die Washington Wizards den San Antonio Spurs geschlagen geben. Der Schweizer Kyshawn George verzeichnet 14 Punkte und 4 Rebounds. Auch die Houston Rockets mit Clint Capela verlieren.

Keystone-SDA Die Schweizer Nachrichtenagentur

Die Washington Wizards beziehen in der NBA eine weitere Niederlage. Das Team mit Kyshawn George verliert gegen den Cup-Finalisten San Antonio Spurs 113:124.

Resultatmässig fällt das Verdikt aus Sicht der Wizards nicht mehr so krass aus wie im ersten Vergleich in dieser Saison drei Tage zuvor, als sich die Spurs zu Hause 119:94 durchgesetzt haben. Gleichwohl halten die Aussenseiter aus der Hauptstadt diesmal in der heimischen Arena lediglich im ersten Viertel mit.

San Antonio reagiert auf den 26:28-Rückstand umgehend, übernimmt zu Beginn des zweiten Abschnitts das Spieldiktat, baut seinen Vorsprung nach der Halbzeit auf bis zu 24 Punkte aus und hält das Schlusslicht der Liga bis zum Ende sicher auf Distanz. Der Walliser George hat in seiner Bilanz 14 Punkte und 4 Rebounds stehen.

Die Spurs, im Westen die gegenwärtige Nummer 2 hinter dem amtierenden Meister Oklahoma City Thunder, kommen in der Meisterschaft zum sechsten Sieg in Folge. In dieser erfolgreichen Phase muss sich die Equipe mit dem Franzosen Victor Wembanyama einzig im Final des NBA-Cups geschlagen geben. In der Nacht auf den vergangenen Mittwoch setzt es in Las Vegas gegen die New York Knicks ein 113:124 ab.

Rockets verlieren gegen das Schlusslicht

Die Houston Rockets müssen sich derweil dem Tabellenletzten der Western Conference geschlagen geben. Die Mannschaft mit Clint Capela verliert gegen die Sacramento Kings 124:125 nach Verlängerung.

Die Rockets sehen sich gegen die Kings, die sie vor knapp drei Wochen klar bezwungen haben, auf gutem Weg zu einem neuerlichen Erfolg. Im vierten Viertel liegen sie zwischenzeitlich mit 100:86 vorne. Doch Sacramento kämpft sich zurück – und belohnt sich 14 Sekunden vor dem Ende der regulären Spielzeit mit dem Ausgleich.

Russell Westbrook rettet seine Mannschaft mit einem Drei-Punkte-Wurf in die Verlängerung, in der der Deutsche Dennis Schröder drei Sekunden vor Schluss mit einem erfolgreichen Versuch von ebenfalls jenseits der Drei-Punkte-Linie für die Entscheidung und einen der zuletzt raren Lichtblicke für die Kings sorgt. Für die Equipe aus Kalifornien ist es der erste Sieg nach fünf Niederlagen – und erst der zweite in den letzten elf Partien.

Capelas Ausbeute in der Nacht auf Montag ist bescheiden. Der Genfer kommt lediglich auf 2 Punkte und 6 Rebounds.