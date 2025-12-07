Clint Capela verliert in der NBA mit den Houston Rockets bei den Dallas Mavericks 109:122. Auch Kyshawn George geht als Verlierer vom Feld.

Der Genfer Clint Capela steht aufgrund der Abwesenheiten von Alperen Sengun (krank) und Steven Adams (geschont) in der Startformation. Mit fast 30 Minuten kommt er so lange zum Einsatz wie noch nie in dieser Saison, dabei gelingen ihm je acht Punkte und Rebounds. Für Houston ist es die sechste Niederlage im 21. Spiel.

Kyshawn George geht mit Washington zum 19. Mal in der laufenden Meisterschaft als Verlierer vom Feld, und dies in der 22. Partie. Die Wizards unterliegen zu Hause den Atlanta Hawks 116:131. Der Walliser zeigt mit 15 Punkten, sieben Assists und sechs Rebounds eine gute Leistung.

Der Freiburger Rookie Yanic Konan Niederhäuser kommt bei den Los Angeles Clippers bei der 106:109-Auswärtsniederlage gegen die Minnesota Timberwolves nicht zum Einsatz. Die Kalifornier hinken den eigenen Ansprüchen mit 6:18 Siegen weit hinterher.