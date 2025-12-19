Alle NBA-Schweizer kassieren Niederlagen

In der NBA erleben die Schweizer Profis einen Abend zum Vergessen. George verliert mit den Wizards, Capela mit den Rockets und Niederhäuser fehlt im Kader der Clippers.

Mit Kyshawn George in der Startformation sind die Washington Wizards den San Antonio Spurs bei der 94:119-Niederlage beinahe die gesamte Partie über unterlegen. Einzig im zweiten Viertel gelingen den Wizards mehr Punkte. George sammelt sechs Rebounds und elf Punkte.

Weniger deutlich ist die Niederlage, die Clint Capela mit den Houston Rockets erlebt. Erst in der Verlängerung müssen sich die Rockets den New Orleans Pelicans mit 128:133 geschlagen geben. Capela wird während nur sieben Minuten eingesetzt, dabei gelingen ihm drei Punkte und drei Rebounds.

Der dritte Schweizer in der NBA, der Freiburger Rookie Yanic Konan Niederhäuser fehlt für die Partie seiner Los Angeles Clippers gegen den amtierenden Titelverteidiger Oklahoma City Thunder im Kader. Auswärts unterliegen die Clippers mit 101:122, es ist die 21. Niederlage der laufenden Saison.