Capelas Rockets bauen Siegesserie aus

Die Houston Rockets haben einen Lauf. In der Nacht auf Sonntag fahren sie den dritten Sieg in Serie ein. Anders sieht die Gemütslage bei den Washington Wizards aus.

1/4 Clint Capela kommt primär im vierten Viertel zum Einsatz. Foto: AP

Keystone-SDA Die Schweizer Nachrichtenagentur

Die Houston Rockets um Clint Capela haben das Ruder herumgerissen. Sie besiegen die Boston Celtics auswärts 128:101 und feiern damit den dritten Sieg in Folge in der NBA.

Capela besiegelt das Spiel mit seinem zweiten Freiwurf kurz vor Schluss. Der Genfer Innenverteidiger kommt primär im vierten Viertel zum Einsatz, als die Stammspieler geschont werden. Seine Ausbeute: Vier Punkte und zehn Rebounds während 18 Spielminuten.

Die Washington Wizards mit Kyshawn George müssen in der Nacht auf Sonntag ihre vierte Niederlage in Folge hinnehmen. Sie verlieren das Heimspiel gegen Orlando Magic 94:125. Der Walliser Flügelspieler erzielt 17 Punkte und wird damit der Top-Skorer seines Teams.