Clint Capela ist beim zweiten Saisonsieg der Houston Rockets nur Kurzarbeiter. Beim deutlichen Sieg gegen Toronto steht der Schweizer rund sechs Minuten auf dem Platz.

Clint Capela kann sich über den zweiten Saisonsieg der Houston Rockets freuen. Foto: Craig Lassig

Die Houston Rockets kommen in der NBA im vierten Spiel der Saison zum zweiten Sieg. Die Equipe mit Clint Capela bezwingt die Toronto Raptors auswärts 139:121.

In einer lange Zeit ausgeglichenen Partie vermögen sich die Rockets im Verlaufe des dritten Viertels entscheidend abzusetzen. Im letzten Abschnitt beträgt die Differenz zugunsten der Gäste aus Texas nie weniger als neun Punkte.

Der Genfer Capela steht lediglich etwas mehr als sechs Minuten auf dem Parkett und lässt sich dabei vier Punkte und drei Rebounds notieren. Erfolgreichster Werfer auf Seiten der Rockets ist der auf diese Saison von den Phoenix Suns nach Houston gewechselte Kevin Durant mit 31 Punkten.

Während die Rockets nach zwei Niederlagen zum zweiten Sieg kommen, beziehen die Raptors nach dem Auftakterfolg gegen die Atlanta Hawks die vierte Niederlage in Folge.