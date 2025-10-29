DE
FR
Abonnieren

20 Punkte gegen die 76ers
Washington Wizards verlieren trotz George-Show

Die Washington Wizards verlieren trotz starker Leistung von Kyshawn George gegen die Philadelphia 76ers mit 134:139 nach Verlängerung. George erzielt 20 Punkte, kann aber die vierte Niederlage im vierten Saisonspiel nicht verhindern.
Publiziert: vor 37 Minuten
|
Aktualisiert: vor 5 Minuten
Teilen
Anhören
Kommentieren
1/5
Kyshawn George verliert mit seinen Wizards knapp.
Foto: AP

Darum gehts

  • Washington Wizards verlieren trotz starker Leistung von Kyshawn George gegen Philadelphia
  • George erzielt 20 Punkte, 9 Rebounds und 7 Assists für die Wizards
  • Philadelphia 76ers bleiben mit vier Siegen aus vier Spielen ungeschlagen
Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler.
KEYSTONE-SDA_Quadrat_pos.jpg
Keystone-SDADie Schweizer Nachrichtenagentur

Trotz einer starken Leistung von Kyshawn George verlieren die Washington Wizards in der NBA gegen die Philadelphia 76ers nach Verlängerung 134:139. Der 21-jährige Walliser trifft sieben Sekunden vor Schluss der Overtime per Dreipunktewurf zum 134:135 und hält die Hoffnungen der Wizards kurzzeitig am Leben. Am Ende reicht es für die Gastgeber im vierten Saisonspiel jedoch nicht zum zweiten Sieg.

George beendet die Partie mit 20 Punkten, 9 Rebounds und 7 Assists. Für Philadelphia ragen Tyrese Maxey mit 39 Punkten und Joel Embiid mit 25 Zählern heraus. Die 76ers, die einen Rückstand von 16 Punkten wettmachen und auch in der Verlängerung einen 0:9-Start drehen, bleiben mit vier Siegen aus vier Spielen ungeschlagen.

Mehr NBA
Capela verliert bei Houston-Comeback gegen Titelverteidiger
Auch Lakers mit Niederlage
Capela verliert bei Houston-Comeback gegen Titelverteidiger
NBA-Pionier kämpft gegen Hirntumor
Hiobsbotschaft mit 45 Jahren
NBA-Pionier kämpft gegen Hirntumor

Eine Niederlage setzt es auch für Yanic Konan Niederhäuser mit den Los Angeles Clippers ab. Der 22-jährige Freiburger Rookie kommt beim 79:98 auswärts gegen die Golden State Warriors nur gut viereinhalb Minuten zum Einsatz und bleibt bei seinem dritten Kurzeinsatz im vierten Saisonspiel erstmals punktlos.

Zu den vier bislang ungeschlagenen Teams gehört nach einem 107:101-Heimsieg gegen die Sacramento Kings weiterhin Titelverteidiger Oklahoma City Thunder.

Teilen
Fehler gefunden? Jetzt melden
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen
      Meistgelesen