Die Washington Wizards verlieren trotz starker Leistung von Kyshawn George gegen die Philadelphia 76ers mit 134:139 nach Verlängerung. George erzielt 20 Punkte, kann aber die vierte Niederlage im vierten Saisonspiel nicht verhindern.

1/5 Kyshawn George verliert mit seinen Wizards knapp. Foto: AP

Philadelphia 76ers bleiben mit vier Siegen aus vier Spielen ungeschlagen

Keystone-SDA Die Schweizer Nachrichtenagentur

Trotz einer starken Leistung von Kyshawn George verlieren die Washington Wizards in der NBA gegen die Philadelphia 76ers nach Verlängerung 134:139. Der 21-jährige Walliser trifft sieben Sekunden vor Schluss der Overtime per Dreipunktewurf zum 134:135 und hält die Hoffnungen der Wizards kurzzeitig am Leben. Am Ende reicht es für die Gastgeber im vierten Saisonspiel jedoch nicht zum zweiten Sieg.

George beendet die Partie mit 20 Punkten, 9 Rebounds und 7 Assists. Für Philadelphia ragen Tyrese Maxey mit 39 Punkten und Joel Embiid mit 25 Zählern heraus. Die 76ers, die einen Rückstand von 16 Punkten wettmachen und auch in der Verlängerung einen 0:9-Start drehen, bleiben mit vier Siegen aus vier Spielen ungeschlagen.

Eine Niederlage setzt es auch für Yanic Konan Niederhäuser mit den Los Angeles Clippers ab. Der 22-jährige Freiburger Rookie kommt beim 79:98 auswärts gegen die Golden State Warriors nur gut viereinhalb Minuten zum Einsatz und bleibt bei seinem dritten Kurzeinsatz im vierten Saisonspiel erstmals punktlos.

Zu den vier bislang ungeschlagenen Teams gehört nach einem 107:101-Heimsieg gegen die Sacramento Kings weiterhin Titelverteidiger Oklahoma City Thunder.