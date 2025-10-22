Capela verliert bei Houston-Comeback gegen Titelverteidiger

Die NBA-Saison startet mit einem Thriller: Titelverteidiger Oklahoma City Thunder bezwingt die Houston Rockets nach zwei Verlängerungen mit 125:124. Der Schweizer Clint Capela kehrt zu den Rockets zurück, spielt aber nur knapp 8 Minuten.

1/5 Clint Capela verliert bei seinem Houston-Rockets-Comeback. Foto: AP

Darum gehts Oklahoma City Thunder siegt 125:124 gegen Houston Rockets nach Verlängerung

Clint Capela kehrt nach fünf Jahren zu den Rockets zurück

Alperen Sengün erzielt 39 Punkte, Shai Gilgeous-Alexander 35 Punkte Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden Mehr anzeigen

Keystone-SDA Die Schweizer Nachrichtenagentur

Die NBA-Saison startet mit einem knappen Auftaktspiel. Titelverteidiger Oklahoma City Thunder gewinnt erst nach zwei Verlängerungen mit 125:124 gegen die Houston Rockets.

Geschlagen geben musste sich demnach auch der Schweizer Clint Capela. Für den 31-Jährigen war es nach fünf Jahren bei den Atlanta Hawks das erste Spiel, das er wieder für die Houston Rockets absolvierte, nachdem er bereits von 2014 bis 2020 für die Texaner gespielt hatte.

Nun stand Capela im ersten Spiel der Saison während 7:52 Minuten im Einsatz und erspielte seinem Team vier Punkte. Der punktemässig erfolgreichste Spieler der Partie war Alperen Sengün. Für die Rockets erzielte er insgesamt 39 Punkte. Knapp dahinter reihte sich Shai Gilgeous-Alexander ein, der für den Titelverteidiger 35 Punkte erzielte.

Im zweiten Spiel zum Saisonauftakt gewannen die Golden State Warriors klar mit 119:109 gegen die Los Angeles Lakers. Ohne LeBron James, der verletzt ausfällt, gelang den Lakers trotz 43 Punkten des Slowenen Luka Doncic kein Sieg.