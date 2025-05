Den Oklahoma City Thunder fehlt nur noch ein Sieg zum Einzug in den NBA-Final. Sie gewinnen bei den Minnesota Timberwolves mit 128:126 und führen in der Best-of-7-Serie 3:1.

1/4 Shai Gilgeous-Alexander ist beim dritten Halbfinal-Sieg der OKC Thunder der überragende Mann. Foto: keystone-sda.ch

Keystone-SDA Die Schweizer Nachrichtenagentur

Nach der 101:143-Demontage im vorherigen Spiel dominiert OKC wieder. Überragender Akteur ist der erst kürzlich zum MVP gekürte Shai Gilgeous-Alexander, der mit 40 Punkten, zehn Assists und neun Rebounds nur knapp ein Triple-Double verpasst.

Am Mittwoch können die Oklahoma City Thunder den Einzug in den Final vor eigenem Publikum perfekt machen. Für das Team aus dem mittleren Westen der USA wäre es die erste Teilnahme am Endspiel seit 2012.

Im anderen Halbfinal duellieren sich die Indiana Pacers mit den New York Knicks um das zweite Finalticket, wobei die Pacers derzeit 2:1 führen.