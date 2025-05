Die Denver Nuggets um Nikola Jokic (l.) dürfen weiter vom grossen Coup träumen. Foto: David Zalubowski

Keystone-SDA Die Schweizer Nachrichtenagentur

Die Oklahoma City Thunder müssen in den Playoff-Viertelfinals der NBA ums Weiterkommen zittern. Die Nummer 1 der Qualifikation verliert Spiel 6 bei den Denver Nuggets 107:119 und muss in die Belle.

In diesem siebenten und entscheidenden Spiel werden die Thunder am Samstag Heimvorteil geniessen, wobei sich Denver gerne an die erste Partie dieser Serie erinnert, die es in Oklahoma gewinnen konnte.