Führt Oklahoma zum Sieg gegen Minnesota: Foto: keystone-sda.ch

Keystone-SDA Die Schweizer Nachrichtenagentur

In den NBA-Playoffs gewinnt Oklahoma City Thunder den ersten Halbfinal gegen Minnesota mit 114:88. Zur Pause führt Minnesota noch mit 48:44.

Der kanadische Spielmacher Shai Gilgeous-Alexander sorgt mit einem überragenden Auftritt in der zweiten Halbzeit dafür, dass sich der Favorit nach dem Pausenrückstand noch klar durchsetzt. Oklahoma City Thunder gewann in der Qualifikation mindestens 17 Spiele mehr als die übrigen in den Playoffs verbliebenen Teams.

Die ersten beiden Partien dieser Halbfinalserie finden in Oklahoma statt. Oklahoma City gewann den Meistertitel in der NBA noch nie. Vor 13 Jahren erreichte das Team den Playoff-Final (Niederlage gegen Miami Heat). Hingegen holten die Seattle SuperSonics einmal den Titel (1979). 2008 zog die Organisation von Seattle nach Oklahoma um.

Den zweiten Halbfinal die New York Knicks und die Indiana Pacers im Osten.