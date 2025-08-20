Die Schweizer Basketballer lösen das Ticket für die Qualifikation zur WM 2027 ab dem November. Dort ist die Schweiz in ihrer Gruppe klarer Aussenseiter.

Die Schweizer Basketballer überstehen die Vor-Qualifikation zur WM 2027 dank Schützenhilfe der Ukraine. Foto: keystone-sda.ch

Keystone-SDA Die Schweizer Nachrichtenagentur

Die Schweizer Basketballer überstehen dank Schützenhilfe die Vor-Qualifikation zur WM 2027. Weil die Ukraine in der Slowakei zu einem 98:86-Sieg kam, schliesst die Schweiz ihre Gruppe mit der Bilanz von je zwei Siegen und Niederlage hinter der Ukraine auf Platz 2 ab. Die ersten zwei Teams der vier Dreiergruppen erreichen die eigentliche Qualifikation.

Diese wird ab November in acht Vierergruppen ausgetragen, wobei sich jeweils die ersten drei Teams pro Gruppe für die zweite Runde qualifizieren. Die Schweiz ist der Gruppe mit dem WM-Zweiten Serbien, der Türkei und Bosnien-Herzegowina der klare Aussenseiter.

Von 32 europäischen Teams erreichen zwölf die WM-Endrunde 2027 in Katar.