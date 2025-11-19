LeBron James hat sein Comeback gegeben. Und damit Historisches geschafft. So viele Saisons wie er hat noch keiner in der NBA bestritten.

1/4 LeBron James hat seine Rückenprobleme in den Griff bekommen. Foto: AP

LeBron James hat sein NBA-Comeback gegeben und damit als erster Spieler überhaupt seine 23. Saison in der besten Basketball-Liga der Welt eingeläutet. Der 40-Jährige steht nur einen Tag nach seinem ersten Mannschaftstraining mit den Lakers in der Startformation gegen die Utah Jazz.

Schliesslich gewinnen die Lakers souverän mit 140:125, James spielt während 30 Minuten, es gelingen ihm elf Punkte und drei Rebounds.

Die vorausgehenden 14 Partien und die komplette Saisonvorbereitung hat der Superstar wegen Schmerzen im unteren Rücken, die in die Beine ausstrahlen verpasst. Vergangene Woche nahm der erfolgreichste Punktesammler der Liga-Geschichte dann im Ausbildungsteam der Lakers das Mannschaftstraining auf.

Ohne James hatten die Lakers zehn Siege geholt und sich eine gute Position in der Western Conference erarbeitet. Sein ältester Sohn Bronny James stand dabei in zwei Partien in der Startformation.