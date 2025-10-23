Yanic Konan Niederhäuser hat seine ersten Minuten in der NBA absolviert, sein Debüt ist allerdings nicht von Erfolg gekrönt. Auch Kyshawn George muss eine Niederlage zum Auftakt in die neue Saison einstecken.

1/2 Yanic Konan Niederhäuser (r.) muss bei seinem NBA-Debüt als Verlierer vom Parkett. (Archivbild) Foto: keystone-sda.ch

Keystone-SDA Die Schweizer Nachrichtenagentur

Die Schweizer Kyshawn George und Yanic Konan Niederhäuser beziehen mit ihren Teams zum Auftakt in die NBA-Saison Niederlagen. George punktet fleissig, auch Niederhäuser gelingen die ersten Punkte.

Die Washington Wizards mit dem Walliser Kyshawn George unterliegen den Milwaukee Bucks 120:133. Zum Verhängnis wird den Gästen das erste Viertel, in dem sie 17 Punkte weniger erzielen. George, der erst in seine zweite Saison in der besten Basketballliga der Welt startet, ist mit 21 Punkten und 9 Rebounds der beste Skorer seines Teams. Er steht während mehr als 32 Minuten auf dem Parkett – so lange wie kein anderer Spieler. Dennoch ist gegen Giannis Antetokounmpo nichts auszurichten. Der griechische Superstar führt sein Team mit einem Double-Double (37 Punkte, 14 Assists) zum Sieg.

Pleite für Niederhäuser bei NBA-Debüt

Das Debüt von Yanic Konan Niederhäuser in der NBA ist nicht von Erfolg gekrönt. Mit den Los Angeles Clippers unterliegt der 22-jährige Freiburger den Utah Jazz 108:129. Auch hier verschlafen die Gäste den Start, was mit einem 24-Punkte-Rückstand nach dem ersten Viertel bestraft wird. Niederhäuser kommt bei knapp vier Minuten Einsatzzeit auf vier Punkte und einen Rebound.

In anderen Sphären bewegt sich Victor Wembanyama. Das französische Wunderkind stellt sein Können beim 125:92-Sieg der San Antonio Spurs bei den Dallas Mavericks eindrücklich unter Beweis und erzielt 40 Punkte sowie 15 Rebounds. Umso beeindruckender sind diese Zahlen, da es erst sein sechster Einsatz nach achtmonatiger Verletzungspause ist – der erste in einem Ernstkampf.