Basketball-Superstar LeBron James hat seine Fans mit einem PR-Scherz in die Irre geführt. Statt einer wichtigen Ankündigung zu seiner Zukunft, veröffentlichte er ein Werbevideo für eine Cognac-Marke. Die Gerüchte um einen möglichen Rücktritt bleiben unbestätigt.

LeBron James nutzte den Wirbel für Werbung. Foto: Godofredo A. Vásquez

Keystone-SDA Die Schweizer Nachrichtenagentur

Basketball-Ikone LeBron James hat seinen angekündigten «Entscheid der Entscheide» als PR-Scherz entlarvt und keinerlei Angaben zu seiner Zukunft als NBA-Profi gemacht. Der 40-Jährige teilt über seine sozialen Kanäle ein Video, bei dem er eine berühmte Cognac-Firma bewirbt.

Als James am Montag die Ankündigung für einen wichtigen Entscheid am Dienstagmittag gemacht hat, sind Gerüchte über einen möglichen Rücktritt nach der kommenden Saison entstanden. Brisantes ist aber nicht bekannt geworden. Der NBA-Champion von 2012, 2013, 2016 und 2020 geht in seine 23. Saison in der nordamerikanischen Liga und zählt mit den Los Angeles Lakers um Luka Doncic zum erweiterten Kreis der Titelanwärter.

Die Gerüchte um einen möglichen Rücktritt von James nach der kommenden Saison haben für einen Preisanstieg für die Heimspiele der Lakers gesorgt, zum Teil verzehnfachten sich die Ticketpreise. Der Amerikaner ist mit 42'184 Punkten der erfolgreichste Werfer in der NBA-Geschichte und gilt neben Michael Jordan als bester Basketballer der Historie.

Er hat mit 1562 Einsätzen die zweitmeisten Einsätze überhaupt. Kommt er einigermassen verletzungsfrei durch die Saison, wird er Rekordhalter Robert Parish (1611 Spiele) ablösen. James spielt seit 2018 bei den Lakers. Davor war er auch für die Cleveland Cavaliers (2003 bis 2010 sowie 2014 bis 2018) und die Miami Heat (2010 bis 2014) aktiv. Mit jedem der Klubs hat James mindestens einen Titel gewonnen.