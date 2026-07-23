Die Boston Red Sox waren in dieser Saison ein mieses Baseball-Team. Dann strömten die schottischen Fussballfans in den berühmten Fenway Park – und plötzlich ist die Mannschaft praktisch unbesiegbar.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Boston Red Sox egalisieren Rekord mit 15 Siegen seit Juni

Schottische Fussballfans sorgen für virale Stadionvideos mit Gesang

Zwei Siege, acht Pleiten: Saisonstart enttäuschte trotz Millionenbudget

Andrea Cattani Tagesleiter Sport

Die Boston Red Sox sind eins der beliebtesten Teams in der Major League Baseball (MLB). Doch die Fans mussten auch in dieser Saison mal wieder leiden. Denn das teuer zusammengestellte Team lieferte zu Beginn der Spielzeit so gar nicht die gewünschten Resultate. Zwei Siege und acht Pleiten – so lautete die Bilanz zum Start in die neue Saison.

Dann aber passierten wundersame Dinge: Gut einen Monat ist es her, als die Stadt während der WM von der Tartan Army, den Fans der schottischen Fussball-Nationalmannschaft, in Beschlag genommen wurde. Und auch die Red Sox blieben nicht verschont. Plötzlich sorgten Videos weltweit für Schlagzeilen, in denen Hunderte Schotten im Baseballstadion plötzlich mit Inbrunst «Flower of Scotland» oder den Hit «Yes Sir, I Can Boogie» von Baccara aus dem Jahr 1977 anstimmten.

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Die Fussballfans sind mittlerweile wieder abgezogen. Doch etwas hat sich bei den Red Sox verändert: Seit Mitte Juni kann das Team nämlich fast nur noch gewinnen. Zuerst waren es fünf Siege in Serie, ehe es wieder einmal eine Pleite absetzte. Jetzt liess das Team sogar eine Serie von 15 Siegen hintereinander folgen, ehe man sich wieder mal geschlagen geben musste. Der Rekord der Franchise wurde damit egalisiert.

«Dass wir überhaupt in die Nähe dieses Rekords gekommen sind, ist ziemlich verrückt», sagt Red-Sox-Trainer Chad Tracy über die Serie. Tracy hatte das Team Ende April als Interims-Lösung übernommen. Die jüngsten Resultate sprechen aber sehr für ein längeres Engagement.

Vielleicht ist es auch nur ein grosser Zufall, dass der Siegesrausch von Boston praktisch mit dem letzten WM-Spiel der Schotten begann. Den Red-Sox-Fans dürfte es egal sein. Ihr Team ist nach einem vermurksten Saisonstart wieder mitten im Rennen um die Playoffs. Von solchen Höhenflügen konnten die Schotten an der WM-Endrunde nur träumen. Weil auf den 1:0-Startsieg gegen Haiti zwei Niederlagen gegen Brasilien und Marokko folgten, war das Abenteuer schon nach der Gruppenphase wieder vorbei.