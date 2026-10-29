Die MLB hat einen neuen Champion: In der Nacht auf Donnerstag holten sich die Milwaukee Brewers den entscheidenden vierten Sieg in der Final-Serie gegen die Tampa Bay Rays. Es war ein Endspiel der grossen Aussenseiter.

Darum gehts Milwaukee Brewers gewinnen die World Series in der MLB

Mit den Brewers und den Tampa Bay Rays waren zwei Überraschungs-Teams im Final

In der Liga geht der Zoff über einen Salary Cap weiter

Andrea Cattani Tagesleiter Sport

Nein, dieses Final-Duell hatten zu Beginn der Saison selbst die kühnsten Baseball-Experten nicht vorausgesagt. In der World Series, wie das grosse Endspiel der MLB genannt wird, standen sich die Milwaukee Brewers und die Tampa Bay Rays gegenüber. Verglichen mit Top-Teams wie den Los Angeles Dodgers oder den New York Yankees sind es Leichtgewichte mit nicht ansatzweise den gleichen finanziellen Mitteln.

Weder die Brewers noch die Rays konnten in der Vergangenheit je den Titel holen – bis vergangene Nacht. Dank eines 4:1-Sieges entschied Milwaukee auswärts im Tropicana Field auch die Finalserie mit demselben Resultat für sich. Damit geht die Meisterschaft auch an jenes Team, welches die Regular Season mit den meisten Siegen abgeschlossen hatte.

Salary-Cap-Diskussionen gehen weiter

Dass gerade jetzt diese beiden Teams in den Final vorgestossen sind, birgt auch abseits des Baseballfeldes Brisanz. Seit Jahren wird in der Liga über eine Einführung eines Salary Caps debattiert. Bisher fehlt ein solcher Lohndeckel in der MLB, was mittlerweile zwischen den Franchises zu gigantischen Unterschieden bei den Lohnverhältnissen geführt hat. Der Zoff geht mittlerweile so weit, dass die gesamte kommende Saison aufgrund eines Lockouts ins Wasser zu fallen droht.

Die Mehrheit der Team-Besitzer sprach sich zuletzt für eine Einführung einer Lohn-Obergrenze aus – aber längst nicht alle. Nun zeigten zwei Teams mit beschränkten finanziellen Mitteln, dass sie den Grossen auch so ein Bein stellen können.

Im Ranking der Lohnbudgets sind die Brewers in der MLB ein Mittelfeldklub, die Tampa Bay Rays gar auf Rang 28 von 30 Teams. Es könnte die Meinungsverschiedenheiten unter den Klub-Ownern noch mehr befeuern.

Den Brewers dürfte das zumindest für ein paar Tage egal sein. 57 titellose Jahre mussten seit der Gründung der Franchise vergehen. Wer weiss, wie lange sie auf den nächsten Triumph warten müssen.