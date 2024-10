Dach ging im Hurrikan kaputt Video zeigt Trümmer im Baseball-Stadion

Hurrikan «Milton» richtet in Florida auch Schaden in der Sportwelt an. Dem Tropicana Field, der Heimstätte des MLB-Teams Tampa Bay Rays, fehlt das gesamte Dach – auch im Innenraum ist von einem Schaden in Millionenhöhe auszugehen.