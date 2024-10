Teile Floridas unter Wasser Nach dem Hurrikan folgen die Überschwemmungen

Hurrikan Milton trifft in der Nacht auf Donnerstag auf Land in Florida. Das Ausmass der Zestörung ist noch schwierig abzuschätzen, doch sicher ist, dass grosse Teile der Bay-Area unter Wasser stehen. Alleine in der Stadt Sarasota stieg der Wasserpegel um zwei Meter.