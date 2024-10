Messi-Gala bei Argentiniens Kantersieg

Die beiden südamerikanischen Fussball-Schwergewichte überzeugen in der 10. von 18 Runden der WM-Ausscheidung: Argentinien zerzaust in Buenos Aires Bolivien dank Lionel Messi mit 6:0. Auch Brasilien befindet sich nach zwei Siegen wieder im Schuss.

Lionel Messi glänzt gegen Bolivien mit drei Toren und zwei Vorlagen. Foto: AFP 1/5

SDA Schweizerische Depeschenagentur

In Buenos Aires führt Lionel Messi Argentiniens «Albiceleste» nach zwei sieglosen Spielen wieder in die Erfolgsspur. Messi ist mit drei Toren und zwei Vorlagen der Mann des Abends. In der 19. Minute bringt der Weltstar seine Farben in Führung. Kurz vor der Pause erhöhen Lautaro Martínez nach einem schönen Konter aus der eigenen Hälfte und Julián Álvarez auf 3:0.

In der zweiten Halbzeit lässt das Team von Nationaltrainer Lionel Scaloni nicht locker: Thiago Almada und zweimal Messi machten das halbe Dutzend voll. Messis Gala kommt an einem für ihn speziellen Tag: Vor genau 20 Jahren debütierte der damals 17-Jährige für den FC Barcelona.

Der Rekordweltmeister zurück in der Spur

Brasilien bangte vor dem Oktober-Zusammenzug sogar um die direkte WM-Qualifikation. Mit den Siegen in Chile (2:1) und jetzt im Heimspiel in Brasilia über Peru befinden sich die Brasilianer indes wieder auf Kurs. Zunächst trifft Raphinha für die «Seleção» doppelt. Er verwandelt zwei Foulpenaltys. Andreas Pereira erhöht in der 71. Minute per Seitfallzieher auf 3:0, ehe Luiz Henrique drei Minuten später den Treffer zum 4:0-Schlussresultat gelingt.

Durch den Sieg am zehnten Spieltag bleibt Brasilien in der Qualifikation zur Fussballweltmeisterschaft 2026 in den USA, Kanada und Mexiko mit 16 Punkten weiterhin auf dem vierten Rang. Die Albiceleste behält mit 22 Punkten ihren Platz an der Tabellenspitze in Südamerika. Die ersten sechs von zehn Mannschaften qualifizieren sich direkt für die Endrunde, der Siebtplatzierte muss in die Relegation. Mitte November trifft Brasilien auf Venezuela, Argentinien spielt gegen Paraguay.