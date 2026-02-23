Die NFL trauert um Rondale Moore. Der 25-jährige Spieler der Minnesota Vikings wurde tot in seiner Garage in New Albany, Indiana, gefunden.

Sein Team ist geschockt

Der 25-jährige NFL-Spieler Rondale Moore wurde in seiner Heimatstadt New Albany, Indiana, in seiner Garage tot aufgefunden. Die Ermittlungen laufen, auch ein Suizid wird nicht ausgeschlossen.

Die Nachricht verbreitete sich am Wochenende und löste grosse Bestürzung aus. Die NFL drückte in einer offiziellen Stellungnahme ihre Trauer aus: «Die NFL ist zutiefst betroffen vom tragischen Tod von Rondale Moore. Unsere Gedanken sind bei seiner Familie, seinen Freunden und Teamkollegen in dieser schwierigen Zeit.»

Hier findest du Hilfe Beobachtest du eine Suchttendenz bei dir oder Angehörigen? Die folgenden Stellen bieten Hilfe: Beratungstelefon der Dargebotenen Hand

Telefon 143 oder www.143.ch Beratungstelefon von Pro Juventute (für Kinder und Jugendliche)

Telefon 147 oder www.147.ch Universitären Psychiatrischen Kliniken Basel (UPK), Zentrum für Abhängigkeitserkrankungen

Telefon +41 61 325 51 00 oder www.upk.ch Radix – Zentrum für Spielsucht und andere Verhaltenssüchte

www.spielsucht-radix.ch Zürcher Institut für klinische Sexologie & Sexualtherapie

www.ziss.ch Sucht Schweiz

www.suchtschweiz.ch Zistig.ch

Auch sein Team gedenkt des Spielers: «Wir sind zutiefst erschüttert über diese Nachricht. Unsere Gedanken und Gebete sind bei seiner Familie, Freunden und allen, die ihn geliebt haben und das Privileg hatten, diesen besonderen Menschen zu kennen.»

Kevin O'Connell, Trainer der Minnesota Vikings, bei denen Moore zuletzt spielte, ist ebenfalls bestürzt: «Ich bin zutiefst bestürzt über Rondales Tod. Obwohl er nur ein Jahr bei den Vikings war, haben wir ihn kennen und schätzen gelernt.» O'Connell weiter: «Es ist erschütternd, dass er seinen Traum, in der NFL zu spielen, nicht weiterverfolgen kann.»

Die Karriere des Wide Receivers war von Verletzungen geprägt. Nach drei Saisons bei den Arizona Cardinals, wo er in 23 Spielen startete, wechselte er zu den Atlanta Falcons, musste dort jedoch aufgrund einer Knieverletzung frühzeitig die Saison beenden. Im Sommer 2025 schloss er sich den Vikings an – er verletzte sich erneut am Knie – diesmal in der Preseason. Dies zwang ihn, die gesamte Saison auszusetzen.

