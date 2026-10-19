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American Football
NFL: Schiedsrichter mit Wagen vom Feld gekarrt
Verletzt sich beim London Game
Schiri mit Wagen vom Feld gekarrt
Kuriose Szene beim London Game der NFL zwischen Houston und Jacksonville. Ein Schiedsrichter verletzt sich auf dem Platz und wird mit dem Wagen weggekarrt.
Publiziert: vor 2 Minuten
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